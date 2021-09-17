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Hollanda’da oklu saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 17.09.2021 17:45
Güncelleme:17.09.2021 17:55
Son dakika! Hollanda'da oklu saldırı faciası meydana geldi. Hollanda basını,Tatar yayı ile yoldan geçen insanları hedef alan bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını açıkladı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Olay Hollanda'nın Almelo şehrinde meydana geldi. Hollanda basınına yansıyan haberlerde, bir saldırganın evinin balkonundan yoldan geçen kişilere Tatar yayı ile ok attığı ifade edildi.

Videoda bir kişinin evinin balkonunda etraftakilere ok attığı görüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zanlı Hollanda emniyetinin operasyonu ile yaralı halde yakalandı. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın terör bağlantısı olup olmadığı değerlendiriliyor.

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