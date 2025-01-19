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Hız nedeniyle virajı alamadı devrildi! TIR kazası kamerada

Hız nedeniyle virajı alamadı devrildi! TIR kazası kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 08:30
TEM Otoyolu'nun Pendik mevkisinde gerçekleşen kazada aşırı hız nedeniyle virajı alamayan TIR devrildi. Kaza anı bir başka aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Pendik TEM Otoyolu'nda hızla ilerleyen TIR virajı alamayarak devrildi. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana geldi. Otoyoldan hızla bağlantı yoluna giriş yapan TIR virajı alamayarak devrildi. TIR'ın arkasındaki araçlar ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi.

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Hız nedeniyle virajı alamadı devrildi! TIR kazası kamerada
Hız nedeniyle virajı alamadı devrildi! TIR kazası kamerada
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