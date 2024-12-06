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Hırsızlık anı kamerada! 2 bin TL’lik çantayı çaldı

Hırsızlık anı kamerada! 2 bin TL'lik çantayı çaldı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 10:26
Avcılar'da bir iş merkezine gelen kimliği belirsiz bir şahıs, 2 bin lira değerindeki çantayı inceliyormuş gibi yaparak çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da bir iş merkezindeki çanta mağazasına gelen kimliği belirsiz bir kişi, 2 bin lira değerindeki deri çantayı inceliyormuş numarası yaparak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezindeki çanta dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, bir süre çantaların önünde dolaştıktan sonra 2 bin lira değerindeki deri çantayı eline aldı. Çantayı inceliyormuş gibi davranan şüpheli, etrafını kontrol ettikten sonra çantayı alarak işyerinden uzaklaştı. Bir süre sonra ürünün yerinde olmadığını fark eden işyeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı tespit etti. İşyeri sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

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Hırsızlık anı kamerada! 2 bin TL’lik çantayı çaldı
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