22 Aralık 2023, Cuma
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Hırsızın kimliği şaşkına çevirdi! Başakşehir'de bir garip olay
Park halindeki aracın camını kırıp tam 2.5 milyon lirayı çalan yabancı uyruklu hırsızın kökeni şaşırttı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin, Kolombiyalı dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın memleketi olarak bilinen Medellin’den geldiği ortaya çıktı