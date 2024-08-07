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Hiroşima’da sessiz protesto! Kameralara İsrail Büyükelçisine kilitlendi

Hiroşima’da sessiz protesto! Kameralara İsrail Büyükelçisine kilitlendi

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.08.2024 15:06
Japonya'nın Hiroşima kentinde atom bombası ile hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri vardı. Programa İsrail'in Japonya Büyükelçisi de katıldı. Hiroşima valisinin katliam ve savaşlara ilişkin konuşması sırasında kameralar İsrail Büyükelçisine kilitlendi.
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