Hiroşima’da sessiz protesto! Kameralara İsrail Büyükelçisine kilitlendi

Japonya'nın Hiroşima kentinde atom bombası ile hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri vardı. Programa İsrail'in Japonya Büyükelçisi de katıldı. Hiroşima valisinin katliam ve savaşlara ilişkin konuşması sırasında kameralar İsrail Büyükelçisine kilitlendi.

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