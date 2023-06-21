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Himalaya buzulları hızla eriyor! 2 milyar insanın suya erişimi risk altında

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 16:41
Himalaya buzulları önümüzdeki yıllarda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Buzullar tamamen erirse bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyar insan içme suyuna erişimde zorluklar yaşayacak.
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