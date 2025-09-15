Hileli ürün satan tazminat ödeyecek! "Fahiş fiyatı alo 175'e bildirin"

Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında, market etiketlerindeki fiyat farkları geliyor. Yalnızca farklı marketlerde değil, aynı markette raf ile kasa arasında bile fiyat değişebiliyor. Aynı ürünün, fahiş farklarla başka bir rafta satışa sunulması ise dikkat çekiyor. Peki böyle bir durumda tüketicinin hakları neler? Çoğu vatandaş bilmiyor ama, fiyat oyunlarıyla karşılaşıldığında tazminat alma hakkı bile mevcut. İşte merak edilen ayrıntılar...

