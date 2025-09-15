15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hileli ürün satan tazminat ödeyecek! "Fahiş fiyatı alo 175'e bildirin"
Hileli ürün satan tazminat ödeyecek! Fahiş fiyatı alo 175’e bildirin

Hileli ürün satan tazminat ödeyecek! "Fahiş fiyatı alo 175'e bildirin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 23:00
Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında, market etiketlerindeki fiyat farkları geliyor. Yalnızca farklı marketlerde değil, aynı markette raf ile kasa arasında bile fiyat değişebiliyor. Aynı ürünün, fahiş farklarla başka bir rafta satışa sunulması ise dikkat çekiyor. Peki böyle bir durumda tüketicinin hakları neler? Çoğu vatandaş bilmiyor ama, fiyat oyunlarıyla karşılaşıldığında tazminat alma hakkı bile mevcut. İşte merak edilen ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hileli ürün satan tazminat ödeyecek! Fahiş fiyatı alo 175’e bildirin
Hileli ürün satan tazminat ödeyecek!
Hileli ürün satan tazminat ödeyecek!
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Eski yenişehir Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Eski yenişehir Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerin 100. yılı sergisi açıldı
Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerin 100. yılı sergisi açıldı
Mardin’de tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Mardin'de tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu
İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu
Çocukları önünde babaya tokat atan şahıs yakalandı
Çocukları önünde babaya tokat atan şahıs yakalandı
Akran şiddeti iddiası: 9. sınıf öğrencisinin ayağı kırıldı
Akran şiddeti iddiası: 9. sınıf öğrencisinin ayağı kırıldı
Tek teker üstünde yolculuk yapan 4 motosikletli kamerada
Tek teker üstünde yolculuk yapan 4 motosikletli kamerada
Muş’ta İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı
Muş'ta İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı
Kartal’da araç takla attı
Kartal’da araç takla attı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Daha Fazla Video Göster