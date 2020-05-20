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Hem yasağı deldi hem de gazetecilere saldırdı! | VİDEO

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Giriş: 20.05.2020 09:36
Güncelleme:20.05.2020 09:41
Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan 28 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Sevgi S., görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Üzerinden kimlik de çıkmayan Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 77 DV 267 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü Sevgi S.'ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu.

İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi.

POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Sevgi S., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak, kamerayı aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.

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