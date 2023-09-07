Hem ev hem şehir değiştirdi! Aldığı mesajla hayatı kararı: Cinim, odanda yaşıyorum

Ordu'da yaşayan 26 yaşındaki Ayşegül A., sosyal medyadan aldığı tanışma mesajıyla şoke oldu. Karşısındaki kişiye, "İn misin, cin misin" diye sordu. Konuştuğu İbrahim S'nin, "Evet cinim, odanda yaşıyorum" mesajıyla hem evini, hem şehrini terk eden kadın, "Bir ay önce de evde muska bulmuştum. Evimde kalmaya başladığını söylediği için yüreğim ağzımda evden kaçtım" diyerek şikâyetçi oldu.