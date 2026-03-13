Hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya meslektaşlarında A Haber’de duygusal veda

Türk tarihçiliğinin dev ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tarihçi yazar Ahmet Taşağıl, A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında usta tarihçinin akademik mirasını, dünya arşivlerine olan hâkimiyetini ve Türk milletine tarih bilincini aşılama noktasındaki eşsiz katkılarını değerlendirdi. Programda konuşan Ahmet Taşağıl, "Türk tarihçiliğinin başı sağ olsun. Erhan Hocanın dediği gibi o, tarihi sevdiren adamdı. Ben kendisini 42-43 yıl önce tanıdım ve yerinin gerçekten doldurulamaz olduğunu düşünüyorum" sözleriyle usta tarihçinin vefatından duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. Ortaylı’nın her alanda çok etkili işler yaptığını belirten Taşağıl, "Tarihçilik adına hem yurt dışında hem yurt içinde konferansları büyük ilgi görüyordu. Onun o kendine has, düzgün anlatımı toplum tarafından çok sevildi ve kabul gördü" ifadelerini kullandı.