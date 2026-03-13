CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İlber Ortaylı vefat etti! "Türk tarihçiliğinde büyük bir boşluk oluştu"
Yaşamİlber Ortaylı vefat etti! "Türk tarihçiliğinde büyük bir boşluk oluştu"
Umut Özkan sokağındaki yangın faciasını anlattı
YaşamUmut Özkan sokağındaki yangın faciasını anlattı
Meslektaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın gençlere o tavsiyesini anlattı
YaşamMeslektaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın gençlere o tavsiyesini anlattı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tarih açısından bir dahiydi
YaşamSağlık Bakanı Memişoğlu: Tarih açısından bir dahiydi
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! A Haber hastane önünde
YaşamProf. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! A Haber hastane önünde
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya meslektaşlarında A Haber’de duygusal veda

Türk tarihçiliğinin dev ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tarihçi yazar Ahmet Taşağıl, A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında usta tarihçinin akademik mirasını, dünya arşivlerine olan hâkimiyetini ve Türk milletine tarih bilincini aşılama noktasındaki eşsiz katkılarını değerlendirdi. Programda konuşan Ahmet Taşağıl, "Türk tarihçiliğinin başı sağ olsun. Erhan Hocanın dediği gibi o, tarihi sevdiren adamdı. Ben kendisini 42-43 yıl önce tanıdım ve yerinin gerçekten doldurulamaz olduğunu düşünüyorum" sözleriyle usta tarihçinin vefatından duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. Ortaylı’nın her alanda çok etkili işler yaptığını belirten Taşağıl, "Tarihçilik adına hem yurt dışında hem yurt içinde konferansları büyük ilgi görüyordu. Onun o kendine has, düzgün anlatımı toplum tarafından çok sevildi ve kabul gördü" ifadelerini kullandı.

Gündemden Videolar

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı