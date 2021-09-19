19 Eylül 2021, Pazar
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Hayat Rehberi - En iyi zayıflama yöntemi ne? Sağlıklı zayıflamak için ne yapmalı?
Sağlıklı ve kalıcı zayıflamak için yapılması gerekenler neler? Aç kalarak zayıflamak doğru mu? Günde kaç öğün yemek yemeliyiz? Ekmek tüketimini kesmeli miyiz? Sağlıklı zayıflamada su içmenin önemi ne? Vücudumuzun yağ yakmasını nasıl hızlandırırız? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber'de anlattı.