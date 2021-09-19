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Hayat Rehberi - En iyi zayıflama yöntemi ne? Sağlıklı zayıflamak için ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 19.09.2021 11:30
Güncelleme:19.09.2021 11:31
Sağlıklı ve kalıcı zayıflamak için yapılması gerekenler neler? Aç kalarak zayıflamak doğru mu? Günde kaç öğün yemek yemeliyiz? Ekmek tüketimini kesmeli miyiz? Sağlıklı zayıflamada su içmenin önemi ne? Vücudumuzun yağ yakmasını nasıl hızlandırırız? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber'de anlattı.
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En iyi zayıflama yöntemi ne?
En iyi zayıflama yöntemi ne?
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