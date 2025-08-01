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Hayat kurtaran sevk: 14 yaşındaki hasta için uçak ambulans devrede

Hayat kurtaran sevk: 14 yaşındaki hasta için uçak ambulans devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 23:34
Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans bu kez Bitlis’ten havalandı. Tatvan’da epilepsi ve serebral palsi tanısı bulunan 14 yaşındaki çocuk hasta, durdurulamayan nöbetler nedeniyle Ankara’ya sevk edildi. Karayolu taşımacılığı riskli görüldüğü için devreye uçak ambulans girdi. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nden yapılan sevk, 112 ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleşti. Hasta, ileri tedavi için Ankara Gazi Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne gönderildi. Önce ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı’na götürülen hasta, buradan uçak ambulansla Ankara’ya nakledildi. Sağlık ekipleri sevk sürecinde tüm medikal önlemleri aldı. Ailenin yanında refakatçiyle yapılan transfer, güvenli bir şekilde tamamlandı. Tedavisi Ankara’da devam edecek olan hastanın durumu yakından takip ediliyor. Yetkililer, acil sağlık hizmetlerinde hızlı müdahale imkanlarının artarak süreceğini belirtti.
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Hayat kurtaran sevk: 14 yaşındaki hasta için uçak ambulans devrede
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