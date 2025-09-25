Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi

25 Eylül 2025, Perşembe

Giriş: 25.09.2025 11:49
İstanbul merkezli 19 ilde önemli bir operasyon yapıldı. Yabancılara hayali ev ve arsa satışı yaparak vatandaşlık alan çete çökertildi. Peki, MASAK para akışını nasıl tespit etti? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
