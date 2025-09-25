Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi

İstanbul merkezli 19 ilde önemli bir operasyon yapıldı. Yabancılara hayali ev ve arsa satışı yaparak vatandaşlık alan çete çökertildi. Peki, MASAK para akışını nasıl tespit etti? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

