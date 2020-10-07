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'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı! Kapalı Maraş böyle görüntülendi

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Giriş: 07.10.2020 11:35
Güncelleme:07.10.2020 11:45
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Yıldırım aktardı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı.

Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makinelerini görüntülendi.

İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.

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