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Videolar Yaşam Videoları Hayal Köseoğlu eski halini gören gözlerine inanamadı! Hayal Köseoğlu burun estetiği sosyal medyada gündem oldu! İşte Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali

Hayal Köseoğlu eski halini gören gözlerine inanamadı! Hayal Köseoğlu burun estetiği sosyal medyada gündem oldu! İşte Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali

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Giriş: 01.04.2022 09:48
Hayal Köseoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.
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