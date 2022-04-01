01 Nisan 2022, Cuma
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Hayal Köseoğlu eski halini gören gözlerine inanamadı! Hayal Köseoğlu burun estetiği sosyal medyada gündem oldu! İşte Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali
Hayal Köseoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.