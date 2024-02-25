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Havaya pompalı tüfeklerle ateş eden magandalar yakalandı

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Giriş: 25.02.2024 17:13
Olay dün saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İki şahıs ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladılar. Şahısların ateş ettiği anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler şahıslar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tepkiler sonucu polis ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Tüfeklerine el konulan R.Y.(20) ve E. G.(20) ekiplerce gözaltına alındı.
Havaya pompalı tüfeklerle ateş eden magandalar yakalandı
Havaya pompalı tüfeklerle ateş eden magandalar yakalandı
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