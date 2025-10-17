Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan 5 şahıs yakalandı

Düzce’de havaya ateş açarak hayatlarını riske atan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Düzce’de yayla ve mesire alanlarında yapılan eşzamanlı operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili 5 şahsa işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 1 Adet Av tüfeği, 2 Adet Tabanca, 2 adet şarjör, 212 adet 9 milimetre fişek ve 189 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.

