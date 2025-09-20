Havai fişekli maganda dehşeti! Abla-kardeş magandaların hedefi oldu

Orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Valiliği bir karar almış havaifişek satışını ve kullanımını 28 Ekim'e kadar yasaklamıştı. Ancak bu yasağa aldırış etmeyen bir grup maganda bir yakınlarının sözde cezaevinden çıkışını kutlamak için havai fişeklerle ortalığı birbirine kattı. Buna tepki gösteren mahalle sakinlerine de dehşeti yaşattılar.

