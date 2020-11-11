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0){for(t=0;t
11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Havadan koronavirüs bulaşıyor mu? Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram açıkladı Havadan koronavirüs bulaşıyor mu? Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram açıkladı Giriş: 11.11.2020 22:38 Güncelleme:11.11.2020 22:48 İtalya’da yapılan bir çalışma koronavirüsle (Covid-19) ilgili çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Araştırmada, hava kirleticisi partiküllerde koronavirüs tespit edildi. Peki, hava kirliliğinin en yoğun olduğu saatler hangileri? Hava kirliliğini önlemek için neler yapılmalı? Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram A Haber'e açıkladı. Ayrıntılar haberimizde… DİĞER