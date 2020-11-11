Havadan koronavirüs bulaşıyor mu? Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram açıkladı

İtalya’da yapılan bir çalışma koronavirüsle (Covid-19) ilgili çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Araştırmada, hava kirleticisi partiküllerde koronavirüs tespit edildi. Peki, hava kirliliğinin en yoğun olduğu saatler hangileri? Hava kirliliğini önlemek için neler yapılmalı? Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram A Haber'e açıkladı. Ayrıntılar haberimizde…