Haberler Yaşam Videoları "Gide gide bir söğüde dayandım" türküsünün hikayesi
Giriş: 30.11.2025 11:17
Bir Türkünün Hikayesi programı bu hafta "Gide gide bir söğüde dayandım" türküsünün yürek burkan hikayesini ele aldı. Bu türküde bir milletin acısını, bir annenin ağıdını ve bir gencin sessiz kahramanlığını dinleyeceğiz. Bir türkü bazen tarihin satır aralarından süzülür. Bazen de bir annenin yüreğinden çıkar, dalga dalga yayılır Anadolu'ya...
