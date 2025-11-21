Hava almak için dışarı çıkan eczacının üzerine atladı: O anlar kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eczane çalışanı genç kadın, hava almak için dışarı çıktığı sırada cinsel saldırıya uğradı. Şüphelinin kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, 10 suç kaydı bulunan şüpheli ve yanındaki şahıs yakalandı. Tutuklanan şüpheli, bipolar tedavisi gördüğünü ve "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü.

