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Hatay'da soğan hasadı başladı

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 09:50
Asrın afetinden en ağır hasarı gören Hatay'da yaraların sarılmaya başlamasının ardından, tarım sektöründeki çalışmalar da hızlandı bölgede soğan hasatı başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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