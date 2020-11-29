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Hatay’da korkutan yangın! Alev bir anda yükseldi

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Giriş: 29.11.2020 18:54
Güncelleme:29.11.2020 18:54
Son dakika haberleri... Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Karaalibölüğü Mahallesinde bir evde henüz nedeni bilenmeyen şekilde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olayda yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.

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