Hatay’da 4,1’lik deprem

Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Hatay'da gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından gün boyu etkili olan sağanak gece doluya dönüştü. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgedeki son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN