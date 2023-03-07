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Hatay'da 4,1'lik deprem

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 09:43
Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Hatay'da gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından gün boyu etkili olan sağanak gece doluya dönüştü. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgedeki son durumu aktardı.
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