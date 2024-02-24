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Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi hizmete girdi

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Giriş: 24.02.2024 11:47
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 günde kaç hastaya müdahale edildi? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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