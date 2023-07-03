Hat sanatına adanmış bir ömür! İran’dan Türkiye’ye hat sanatı için geldi

Çocuk yaşta İran'da hat sanatı için eline aldığı kalemi, şimdilerde İstanbul'da tutuyor. Hat sanatının başarılı temsilcilerinden olan İranlı hattat Meryem Nevruzi, sanatının inceliklerini ve de yolunu Türkiye'ye düşüren hayat hikayesini anlattı.

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