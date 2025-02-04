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Hastane otoparkında doktor kavgası! Yumruklaştığı meslektaşının burnunu kırdı tutuklandı

Hastane otoparkında doktor kavgası! Yumruklaştığı meslektaşının burnunu kırdı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 23:52
Olay dün saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. ile yanındaki otomobilin sahibi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce taraflar yumruklaştı. Yaşanan arbede sırasında Dr. Zeki Y.’nin burnu kırılırken, Dr. Ferhat D. de kolundan ve dudağından yaralandı. Hastane polisinin ayırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dr. Ferhat D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Hastane otoparkında doktor kavgası! Yumruklaştığı meslektaşının burnunu kırdı tutuklandı
Hastane otoparkında doktor kavgası! Meslektaşının burnunu kırdı
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