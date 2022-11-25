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Hasan’ı burada şehit ettiler! Kelimeler boğaza düğümlendi…

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 12:23
Terör örgütü kalleş PKK, 5 yaşındaki Hasan’ı evinde şehit etti. A Haber muhabiri Esra Keskin, Karkamış'taki terör saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karakaş'ın evinden detayları aktardı. Keskin'in anlatırken boğazı düğümlendi...
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Hasan’ı burada şehit ettiler
Hasan’ı burada şehit ettiler
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