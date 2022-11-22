’’Hasan’’ ve ’’Ayşenur Öğretmen’’ mesajı!

Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep Karkamış’a düzenlediği roketli saldırıda Henüz daha 5 yaşında olan Hasan Karataş ile yine hayatının baharında olan 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'ı yaşamdan kopardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise saldırının hemen ardından bir kez daha terör hedeflerini vurdu. İşte teröristleri vuran o obüs mermilerinin üzerine saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan ile 22 yaşındaki Ayşenur Öğretmen'in isimleri yazıldı.