23 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız
İzmir'in Çiğli ilçesinde 32 yıldır çileye dönüşen Harmandalı çöplüğü için mahkeme kapatma kararı verdi. Kapatma için verilen süre dolarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi henüz mahkemenin kararına yönelik bir adım atmadı. Vatandaşlar ise bölgede eylemde. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar “Kararlıyız. Mahkeme kararına uyulsun. Mahkeme kararına uymadıkları için suç duyurusunda bulunacağız. ” dedi.