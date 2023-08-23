Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

İzmir'in Çiğli ilçesinde 32 yıldır çileye dönüşen Harmandalı çöplüğü için mahkeme kapatma kararı verdi. Kapatma için verilen süre dolarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi henüz mahkemenin kararına yönelik bir adım atmadı. Vatandaşlar ise bölgede eylemde. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar “Kararlıyız. Mahkeme kararına uyulsun. Mahkeme kararına uymadıkları için suç duyurusunda bulunacağız. ” dedi.

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