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Hapşırma nöbeti geçiren kadın Ankara'ya sevk edildi

Hapşırma nöbeti geçiren kadın Ankara'ya sevk edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 13:33
Batman Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşırıyordu. Günlük yaşamda zorlanan Aydın'ın bir süre sonra hapşırması arttı. Nöbetin nedeni henüz belirlenemezken Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Aralıksız hapşıran ve ailesinin yardım istediği Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.
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