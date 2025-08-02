Hanımlar Lokali’nde tavan çöktü: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Evliya Çelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi’ndeki lokalde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tavan çöktü. O sırada içeride bulunan işletmeci Figen E., düşen parçaların altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında lokalde 6 bayan ve 1 çocuğun bulunduğu öğrenildi.

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