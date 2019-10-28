'Hanımağa' 300 bin liralık altın takılarıyla ilgi odağı oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Yörük Türkmen ve İncir Şöleni'ne üzerindeki 300 bin liralık altın takı ile katılan 'Hanımağa' lakaplı 63 yaşındaki Zekiye Çelebi ilgi odağı oldu. Yörükler, Çelebi ile fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu tarafından İncirliova Belediyesi'nin de desteği ile düzenlenen 3'üncü Yörük Türkmen ve İncir Şöleni Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Şölene, Ege Bölgesi olmak üzere yurdun çeşitli illerinden gelen Yörükler, yöresel kıyafetleri ile katıldı. İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 'Yörük Türkmen Beyi' seçildi.

Başkan Kaya'ya Yörük Beyi mazbatasını ve giysilerini İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu verdi. Yörük meşalesi ateşini ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Dernek Başkanı Hulisi Genişoğlu ve Yörükler birlikte yaktı. Şenliğe katılan davetlilere nohutlu bulgur pilavı ve incir tatlısı ikramı yapıldı. İncir tatlısı almak için Yörükler uzun kuyruklar oluşturdu. Yöresel sanatçılar ve halkoyunları gösterileri ile devam eden şenlikte, Yörükler birbirleriyle kaynaşma yaşadı. Nazilli Belediyesi erkek mehteran takımı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran takımı ayrı ayrı gösteri sundu. Parkta ayrıca Yörüklerin simgesi ve geçmişteki yaşam tarzı olan 3 ayrı kıl çadır kuruldu.



ÜZERİNDE SERVETLE GEZİYOR



Şölene, Denizli'nin Çal ilçesinin Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Süller Beldesi'nde 1994-1999 yılları arasında bir dönem belediye başkanlığı görevi yapan ve uzun yılar konfeksiyon işiyle uğraşan 'Hanımağa' lakaplı Zekiye Çelebi de taktığı toplam 300 bin liralık altın ziynet eşyaları ile katıldı. Çelebi, Yörüklerin ilgi odağı oldu. Üzerinde 20 burma bilezik ve çok sayıda Cumhuriyet altını olmak üzere bir servetle gezen Çelebi'yi görenler, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. İlgiden memnun olan Çelebi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.





FESTİVALLERİ KAÇIRMIYOR

Hayır işlerini sevdiğini söyleyen Zekiye Çelebi, "Bu tür şenlik ve festivallere hep katılıyorum. Deve güreşi ve Yörük şenlikleri haricinde, yağlı güreşlere çok ilgi duyarak gidiyorum. Aslımız, neslimiz Yörük'tür. Her tarafa rahatlıkla gidebiliyorum. Bu birleşim, bu güzellik ve birliktelik hepimizi bir araya getirmek ve konuşup dertleşmek güzel bir gelenek ve göreneğimizdir. Geçmişimizi unutmamak ve unutturmamak kaydıyla dünyaya, 'Biz buradayız, biz Türk'üz, Türk kadını, Türk milletiyiz' diyebilmemiz için bu etkinlikleri geleceğe aktarabilmemiz için sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.





ASKER SELAMI VERDİ



Mehmetçikleri çok sevdiğinde değinen Çelebi, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Asker denildiği zaman dilimiz tutuluyor, konuşamıyoruz. Bizim askerimiz ise dünyada bir tanedir. Hiçbir devlet, hiçbir millet dünya üzerinde yaşayan kimse bize boyun eğdiremez. Bütün askerlerimize selam olsun, vatanımız sağ olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gerekirse biz de askere gideriz. Orada askerimize yemek yaparız" dedi. Türk kadınının asla korkmadığını belirten Çelebi, "Evde, yalnız yaşıyorum. 4 çocuk, 11 torunum var. Üzerimde 300 bin liralık servet var. Bu kadar altınla dolaşmaktan hiç korkmuyorum. Osmanlı kadınıyız, Türk anasıyız. Biz korkmayız" dedi.