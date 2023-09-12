Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları düşüyor mu?

Hava sıcaklıklarının yedi derece düşmesi bekleniyor. Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Murat Acar anlattı.

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