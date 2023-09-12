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Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları düşüyor mu?

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 15:10
Hava sıcaklıklarının yedi derece düşmesi bekleniyor. Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Murat Acar anlattı.
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Hangi illerde yağış bekleniyor?
Hangi illerde yağış bekleniyor?
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