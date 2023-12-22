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Hangi iller için uyarı var? 12 ile turuncu ve sarı kod uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 09:12
Meteoroloji 12 ile turuncu ve sarı kod uyarısı yaptı sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bugün ve yarın İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor.
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