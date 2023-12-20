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Hangi ilde hangi saatlerde oy kullanılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 08:40
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde güneşin doğuş ve batış saatlerinin farklılığını göz önünde bulundurarak 32 ilde sandık başına gidilecek saati değiştirdi.

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