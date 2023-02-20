20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya ses kaydını yayınladı

Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya ses kaydını yayınladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 13:04
Deniz Akkaya dolandırıcılıkla suçladığı AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’le ilgili ifşalarına devam etti. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Akkaya bu kez bir anlatıcının ses kaydını yayınladı. Videoda Haluk Levent’e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi. Paylaşımının devamında Haluk Levent'e ateş püsküren ünlü manken, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya ses kaydını yayınladı
Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya ses kaydını yayınladı
Enkazlardaki büyük tehlike: Asbest
Enkazlardaki büyük tehlike: Asbest
Taşınma ve barınma ödeneği
Taşınma ve barınma ödeneği
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
İşte depremin yıktığı Adıyaman
İşte depremin yıktığı Adıyaman
İşte Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anı
İşte Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anı
’Acil yıkılacak’ binaya girmek yasak!
'Acil yıkılacak' binaya girmek yasak!
Nakil süreçleri nasıl işleyecek?
Nakil süreçleri nasıl işleyecek?
ABD’ye terör desteği tepkisi!
ABD’ye terör desteği tepkisi!
TOKİ konutları nereye yapılacak?
TOKİ konutları nereye yapılacak?
Büyük yıkımın cevabı enkazlarda!
Büyük yıkımın cevabı enkazlarda!
Enkazdan hayat kurtaran mesaj
Enkazdan hayat kurtaran mesaj
Daha Fazla Video Göster