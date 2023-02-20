Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya ses kaydını yayınladı

Deniz Akkaya dolandırıcılıkla suçladığı AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’le ilgili ifşalarına devam etti. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Akkaya bu kez bir anlatıcının ses kaydını yayınladı. Videoda Haluk Levent’e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi. Paylaşımının devamında Haluk Levent'e ateş püsküren ünlü manken, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...