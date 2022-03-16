16 Mart 2022, Çarşamba
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Halil Falyalı'nın kardeşinden Sedat Peker hakkında flaş sözler! Peker ile bağları var mı?
Halil Falyalı, KKTC'de uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı, Falyalı'nın 40'ı için mevlid okutmaya hazırlanıyor. Küsnü Falyalı ise Sedat Peker'in açıklamaları hakkında konuştu.