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Haliç kirlilikle boğuşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2022 18:13
'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç’in adı, uzun süredir çevre kirliliğiyle anılıyor. Haliç'te çöpler kıyıya vururken renginin değiştiği görüldü. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı.
Haliç kirlilikle boğuşuyor
Haliç kirlilikle boğuşuyor
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