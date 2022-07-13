13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Haliç kirlilikle boğuşuyor
'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç’in adı, uzun süredir çevre kirliliğiyle anılıyor. Haliç'te çöpler kıyıya vururken renginin değiştiği görüldü. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı.