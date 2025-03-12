Halı silkeleme kavgası davalık oldu! Duruşma günü bıçakla kapıya daynadı

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Servet Dağeşen alt katında oturan 71 yaşındaki komşusu ile 'halı silkeleme' meselesi yüzünden karşı karşıya gelmişti. Yaşlı kadının oğlu da işin içine girince her şey iyice çığırından çıktı. Taraflar davalık oldu. İddia o ki; saldırgan komşu duruşma günü bile Dağeşen'in kapısına bıçakla dayandı. Üstelik sadece bu kadarla da kalmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN