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Halı silkeleme kavgası davalık oldu! Duruşma günü bıçakla kapıya daynadı

Halı silkeleme kavgası davalık oldu! Duruşma günü bıçakla kapıya daynadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 15:20
İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Servet Dağeşen alt katında oturan 71 yaşındaki komşusu ile 'halı silkeleme' meselesi yüzünden karşı karşıya gelmişti. Yaşlı kadının oğlu da işin içine girince her şey iyice çığırından çıktı. Taraflar davalık oldu. İddia o ki; saldırgan komşu duruşma günü bile Dağeşen'in kapısına bıçakla dayandı. Üstelik sadece bu kadarla da kalmadı.
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Halı silkeleme kavgası davalık oldu! Duruşma günü bıçakla kapıya daynadı
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