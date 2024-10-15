Halı sahada kalp krizi geçirdi! 48 yaşındaki Hüseyin Demir hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca'da iki takım arasında oynanan halı saha maçında üzücü bir olay yaşandı. Takımlardan birinde oynayan Hüseyin Demir maç esnasında bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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