Hakkında 19 suçtan aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan toplam 19 adet aranma kaydı, 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş cezası ve 27 bin 760 lira bulunan Ö.K (26) saklandığı evinde yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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