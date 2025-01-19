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Hakkari’de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 13:36
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı duyumu alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Esendere-Yüksekova karayolunda tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada iki çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Hakkari’de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Hakkari’de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi
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