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Hakkari-Yüksekova yolunda heyelan! Dağdan kopan kaya parçaları kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 10:47
Hakkari-Yüksekova kara yolunda heyelan meydana geldi. Dağdan düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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