Hakkari-Van yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelanda yolun büyük bir bölümü zarar görmüştü. Heyelan sonrası ulaşıma kapanan yol için ekipler sabah saatlerinde çalışma başlattı. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yolun 16 Nisan 2026 günü saat 00.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapatıldığı duyurulmuştu. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sabah saat 09.00’a kadar devam etti. Çalışmaların ardından yol, kontrollü olarak tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.