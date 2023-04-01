Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı! İstanbul'de dehşet: İkisi de hayatını kaybetti

Kadıköy'de eşi ile kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı atladı. Hakim olduğu öğrenilen Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan ise, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.