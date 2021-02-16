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Hakan Ural'dan 'Gara' tepkisi: Terör örgütü PKK diyemeyen namerttir

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Giriş: 16.02.2021 13:58
Güncelleme:16.02.2021 13:59
Sanatçı Hakan Ural sunuculuğunu yaptığı sabah programında, Gara’daki hain saldırıya sessiz kalanlara ve PKK diyemeyenlere tepki gösterdi. Ural, “Siyaset yapıyorum diye bunlarla mücadele sekte vuruyorsan sen namertsin” ifadelerini kullandı.

14 Şubat günü terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 sivil için tüm Türkiye PKK'yı lanetledi. Kimi kesimler ise katledilen vatandaşlar için PKK'ya karşı sessizliklerini korudu.

Sanatçı Hakan Ural, hain saldırıya karşı sessiz kalanlara ve PKK diyemeyenlere tepki gösterdi. Siyaset yapıyorum diye terör örgütleriyle yapılan mücadeleye sessiz kalanları sert sözlerle eleştiren Ural, sunuculuğunu yaptığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Sen siyaset yapıyorum diye utanmadan kalkıp 3 tane 5 tane oy alacağım diye bunlarla mücadeleye sekte vuruyorsan sen namertsin. Devlet her türlü mücadeleyi veriyor. Devletimden ricam teröre karşı o kadar katı olsunlar ki. Terörle bağlantılı ne varsa, terörle siyaset adı altında iş birliği yapan ne varsa lanet olsun."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvençten A Haberde Gara mesajı: İnsanlık suçu işlenmiştir AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ CELALETTİN GÜVENÇ'TEN A HABER'DE GARA MESAJI: İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR
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PKK’nın şah damarı Gara Dağına Kartal Pençesi! İnlerine girdik... PKK'NIN ŞAH DAMARI GARA DAĞI'NA KARTAL PENÇESİ! İNLERİNE GİRDİK...

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