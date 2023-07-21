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Hafta sonu sıcaklık rekoru bekleniyor! Sıcak hava dalgası ne zamana kadar etkili olacak?

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 14:59
Güncelleme:21.07.2023 14:59
Türkiye sıcak havanın etkisinde. Çöl sıcakları geri döndü. Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak. Sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi aşacak. Haftaya yeni sıcak hava dalgası geliyor. Salı gününde itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de de etkili olacak. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik anlattı.
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