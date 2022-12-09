Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgede olacak?

Yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak? Kar yağışı hangi bölgede olacak?A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN