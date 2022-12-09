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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgede olacak?

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 14:39
Yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak? Kar yağışı hangi bölgede olacak?A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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