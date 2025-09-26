26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 00:39
Kaza, Eskişehir-Ankara yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Polatlı Sakarya Kışlası Tesislerinde çalışan 3 kişi Polatlı’ya dönerken araç şoförünün kontrolünü kaybederek, balya yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu hafif ticari araçta bulunan Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
