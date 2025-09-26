Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Kaza, Eskişehir-Ankara yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Polatlı Sakarya Kışlası Tesislerinde çalışan 3 kişi Polatlı’ya dönerken araç şoförünün kontrolünü kaybederek, balya yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu hafif ticari araçta bulunan Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

